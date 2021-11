Hoofdverdachte Mallorcazaak: niet gevochten met Carlo

Hoofdverdachte Sanil B. (19) in de Mallorcazaak ontkent dat hij gevochten heeft met het dodelijke slachtoffer Carlo Heuvelman uit Waddinxveen. ‘Ik heb hem niet geslagen of geschopt’, zei B. woensdag in de rechtbank in Lelystad.

‘Van begin af aan heb ik openheid van zaken gegeven’, zei B. ‘Ook over zaken waar getuigen niet over hebben verklaard. Ik heb niet met Carlo gevochten. Ik ben daar niet verantwoordelijk voor’, aldus B.

De rechter confronteerde B. met recent DNA-onderzoek. Uit dat rapport zou blijken dat DNA op de schoen van B. gerelateerd kan worden aan Carlo. B.: ‘Dat laat ik aan mijn advocaat over. Bij mijn arrestatie heb ik meteen gezegd welke schoenen ik aan had in Mallorca en welke niet. Met de dood van Carlo heb ik niets te maken.’

Pogingen tot doodslag

B. wordt naast doodslag verdacht van twee pogingen tot doodslag op de boulevard in El Arenal. B. erkent wel dat hij met andere slachtoffers heeft gevochten, onder meer met een vriend van Carlo. Beelden van deze poging tot doodslag zijn verspreid op GeenStijl. ‘Ik heb hem geschopt en geslagen, maar waar precies weet ik niet meer’, zei B. over de mishandeling van de vriend van Heuvelman. Over een eerder incident bij café De Zaak zei B. dat hij betrokken was, maar dat hij het slachtoffer niet heeft geschopt toen die al op de grond lag.

‘Het is niet te beseffen hoe erg het is’, zei B. ‘De avond is in een grote chaos ontploft. Het had nooit mogen gebeuren.’