Rechtbank wil maximale openbaarheid voor Mallorcazaak

De rechtbank in Lelystad heeft woensdag bepaald dat de zogenoemde Mallorcazaak in een zo groot mogelijke mate van openbaarheid moet worden behandeld. De rechtbank wees een aantal verzoeken van advocaten om beperkende maatregelen af.

Advocaten hadden onder meer verzocht om potentiële getuigen in de zaak te weren van de zitting. Een aantal van hen volgt de eerste inleidende zitting woensdag vanuit een videozaal. Volgens de advocaten bestaat het gevaar dat zij worden beïnvloed als zij alles van wat er op de zitting wordt besproken meekrijgen. Getuigen zijn cruciaal om de complexe, gewelddadige gebeurtenissen helder te krijgen.

Op 14 juli 2021 waren er meerdere gewelddadigheden in de plaats El Arenal op het Spaanse eiland, waarbij diverse gewonden vielen. De 27-jarige Carlo Heuvelman uit Waddinxveen werd dusdanig mishandeld dat hij een paar dagen later aan zijn verwondingen bezweek. Woensdag zijn vijf verdachten voor de rechter verschenen.

Tekenaars

Volgens de rechtbank hebben de getuigen het recht om de zaak bij te wonen, omdat zij zogeheten procesdeelnemer zijn.

Enkele advocaten hadden ook gevraagd om aanwezige rechtbanktekenaars hun werk niet te laten doen, omdat (goedgelijkende) tekeningen tot beïnvloeding van getuigen zouden kunnen leiden. De rechtbank wees ook dit verzoek af. ‘Tekenaars spelen een belangrijke rol in de openbaarheid van het proces’, aldus de rechtbank ‘Er is veel belangstelling voor deze zaak. Het publiek wil weten wie deze verdachten zijn.’ Daarbij tekende de rechtbank aan dat er al eerder beelden van verdachten in omloop zijn gebracht.