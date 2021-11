Mallorca-verdachten lieten spoor van geweld achter

De verdachten van de mishandelingen op het Spaanse eiland Mallorca lieten in de vroege ochtend van 14 juli een spoor van geweld achter. Dat beeld schetste de officier van justitie in de aanklacht tegen de vijf Hilversumse verdachten die woensdag terechtstaan tijdens een inleidende zitting in de rechtbank in Lelystad.