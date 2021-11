Beginnende elektrische autobouwer Lucid meer waard dan Ford

De start-up voor elektrische auto’s Lucid is op de beurs qua marktwaarde het Amerikaanse autoconcern Ford Motor voorbijgestreefd. Het aandeel Lucid sprong dinsdag met 24 procent omhoog op Wall Street, waarmee de waardering op 91 miljard dollar uitkwam, omgerekend bijna 80 miljard euro. Die van Ford bedraagt 79 miljard dollar. Lucid is nu ongeveer evenveel waard als General Motors (GM).

De koerswinst van Lucid kwam door het vertrouwen van het bedrijf dat volgend jaar 20.000 elektrische voertuigen geproduceerd kunnen worden. Ook zijn er meer reserveringen binnengekomen, aldus Lucid dat sinds juli een beursnotering heeft. Het in 2007 opgerichte Lucid wordt geleid door Peter Rawlinson, een voormalige ingenieur van Tesla.

Branchegenoot Rivian, die vorige week een beursgang maakte in New York, ging verder in waarde omhoog. Het aandeel steeg dinsdag 15 procent waardoor Rivian een waarde heeft van 153 miljard dollar. Dat is meer dan Volkswagen op de beurs waard is. De producent van elektrische pick-ups en bestelbusjes wordt gezien als mogelijke rivaal van Tesla.