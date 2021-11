Rutte over vergeten formatiestuk: ontzettend lullig, kan gebeuren

Dat Gert-Jan Segers een formatiestuk in de trein heeft laten liggen is ‘ontzettend lullig’, vindt VVD-leider Mark Rutte. ‘Dit soort dingen kunnen gebeuren.’ Het gaat om een proeve tot een regeerakkoord dat ‘een vertegenwoordiging van de fracties van VVD en CDA’ hebben geschreven.

Rutte benadrukt, in navolging van informateur Johan Remkes, dat het stuk wat hem betreft geen invloed op het uiteindelijke regeerakkoord heeft. ‘Er gaan in zo’n formatie ontzettend veel stukken rond, ook tussen partijen. Dus inhoudelijk zegt dit niets over het eindproduct.’

In het stuk hielden VVD en CDA ook rekening met de wensen van D66, blijkt. Het stuk komt uit de fase waarin Remkes op zoek moest naar een minderheidskabinet uit een combinatie van die drie partijen. In de zomer schreven VVD en D66 al eens een document op hoofdlijnen. De twee bekende stukken kennen veel overeenkomsten.

De punten in het ‘treinstuk’ van VVD en CDA sluiten bovendien deels aan bij het verkiezingsprogramma van de ChristenUnie.