Hoofdredacteur: schokkend wat journalist overkomt in Griekenland

Tegen NU.nl zegt de Nederlandse journaliste dat ze niet wordt beschermd door de Griekse autoriteiten. De Nederlandse journalistenvakbond NVJ helpt Beugel volgens Schutte wel heel goed. Op advies van het ministerie van Buitenlandse Zaken en de ambassade heeft Beugel besloten Griekenland zo snel mogelijk te verlaten. Ze wilde volgende week naar Nederland om administratieve zaken te regelen, maar dat is vervroegd, zegt ze tegen NU.nl. Ook meldt ze op een gegeven moment weer terug te willen naar Griekenland.

Schutte zegt dat Beugel door een smeercampagne is achtervolgd. Dat gebeurde op sociale media, maar de reacties daar werden volgens haar aangevuurd door regeringsmedia, die in talkshows voortdurend beelden van de Nederlandse journaliste laten zien en insinuerende opmerkingen maken. ‘Heel zorgwekkend’, aldus Schutte. Zoals Beugel zelf ook aangeeft, staat Griekenland qua persvrijheid in Europa, samen met Hongarije helemaal onderaan, aldus de hoofdredacteur.

Bedreigingen

Volgens Schutte herkennen mensen Beugel nu, door de beelden die steeds van haar rondgaan. ‘Ze is niet veilig als ze de straat opgaat. Er is een steen naar haar gegooid’. Haar veiligheid is nu het belangrijkste. ‘Als ze in Nederland is, gaan we natuurlijk kijken wat we kunnen doen.’

De NVJ liet dinsdag weten de bedreigingen tegen de journalist te veroordelen. Beugel heeft de afgelopen dagen te maken gehad met ernstige online bedreigingen en een fysieke aanval in Athene, zegt de vakbond. Die wil dat de Griekse autoriteiten haar veiligheid garanderen en de bedreigers en geweldplegers vervolgen. ‘Beugel deed tijdens de persconferentie gewoon haar werk als kritische journalist en de Griekse overheid zou dus pal voor haar moeten staan, nu zij door bedreigers op agressieve en intimiderende wijze wordt aangesproken op haar journalistieke werk’, aldus de NVJ.