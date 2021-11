Zeker één dode door noodweer in Canada

Zeker één persoon is omgekomen door het noodweer in Canada. De westelijke provincie British Columbia, met onder meer de stad Vancouver, heeft twee dagen te maken gehad met stortregens. Daardoor zijn overstromingen en aardverschuivingen ontstaan.

Op een snelweg zo’n 160 kilometer ten noordoosten van Vancouver zijn auto’s geraakt door een modderstroom. Daarbij is zeker één dode gevallen. Twee anderen zijn als vermist opgegeven, maar de politie houdt rekening met de mogelijkheid dat er meer vermisten zijn.

Meerdere wegen zijn als gevolg van het noodweer beschadigd of niet begaanbaar. Vancouver is grotendeels afgesloten van de rest van het land. Ook de spoorverbindingen van en naar de stad zijn getroffen. Goederentreinen kunnen de haven niet bereiken.

In en rond Vancouver is zondag en maandag tot 250 millimeter regen gevallen. Dat is vergelijkbaar met de hoeveelheid regen waar de regio normaal in een maand mee te maken krijgt. Duizenden geëvacueerden kunnen vanwege overstromingen nog niet terug naar huis.