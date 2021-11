Elon Musk gaat mogelijk met Starlink internet leveren in Brazilië

Tesla-baas Elon Musk gaat met zijn satellietnetwerk Starlink mogelijk internet brengen naar afgelegen gebieden in Brazilië. De miljardair sprak daarover in het Texaanse Austin met de Braziliaanse minister van Communicatie. Daarnaast zou met behulp van Starlink illegale ontbossing en bosbranden moeten worden bestreden.

‘Met betere verbindingen kunnen we het behoud van de Amazone helpen verzekeren en het gebied monitoren op illegale houtkap’, zei Musk in een video op Twitter. De Amazone is het grootste tropische regenwoud op aarde en Brazilië beloofde eerder deze maand op de klimaattop in Glasgow meer te doen om ontbossing te stoppen.

Door duizenden satellieten rond de aarde te plaatsen wil Starlink breedbandinternet kunnen aanbieden in afgelegen gebieden, waar bijvoorbeeld geen glasvezelnetwerken liggen. De onderneming heeft nu al meer dan 1600 satellieten in de ruimte. Starlink wil onder meer op prijs kunnen concurreren met aanbieders van bekabelde internetverbindingen.

Er is heel veel geld mee gemoeid. Musk schatte eerder dat de totale investeringskosten tussen de 20 miljard en 30 miljard dollar zullen uitkomen. Kenners gaven eerder al aan dat het waarschijnlijk nog jaren gaat duren voor het bedrijf, dat onderdeel is van Musks ruimtevaartbedrijf SpaceX, echt geld gaat verdienen. Ook Amazon en Facebook werken aan internetsatellieten.