Biden en Xi open voor mogelijke gesprekken over wapenbeheersing

Biden en Xi kwamen overeen ‘te bekijken of ze de discussie over strategische stabiliteit kunnen voortzetten’, zei Sullivan, waarmee hij verwees naar de Amerikaanse bezorgdheid over de opbouw van kernwapens en raketten in China. Sullivan zei niet welke vorm de ‘discussies over strategische stabiliteit’ zouden kunnen aannemen.

De twee wereldleiders spraken ongeveer drie en een half uur. Aan de orde kwamen onder meer de spanningen tussen de twee landen omtrent het eiland Taiwan, dat zichzelf bestuurt maar door China beschouwd wordt als een Chinese provincie.

Biden zei na de ontmoeting dat de VS zich zullen houden aan de zogeheten Taiwan Relations Act. Dat is een Amerikaanse wet die de VS verplicht om Taiwan de middelen te geven om zichzelf te verdedigen, dus ook in het geval van een Chinese aanval. Wat betreft Taiwans onafhankelijkheidswens zei Biden over zijn gesprek met Xi: ‘Ik zei dat Taiwan daarover zelf moet beslissen, niet wij. We moedigen onafhankelijkheid niet aan.’

Xi zou volgens Sullivan tijdens de ontmoeting hebben gezegd dat China ‘beslissende maatregelen’ zal nemen in het geval dat Taiwan te ver gaat bij het streven naar onafhankelijkheid.

Sullivan zei dat Xi en Biden tevens een breed scala aan wereldwijde economische kwesties bespraken. Zo kwam aan de orde hoe de VS en China kunnen samenwerken om ervoor te zorgen dat de mondiale energievoorziening en prijsschommelingen het wereldwijde economische herstel niet in gevaar brengen. Tot concrete afspraken leidde die gedachtewisseling niet.