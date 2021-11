Positivisme op Wall Street door winkelverkopen en industrie

De aandelenbeurzen in New York zijn dinsdag met winsten de handel uitgegaan. Beter dan verwachte cijfers over de winkelverkopen en industriële productie in de Verenigde Staten deden het sentiment op Wall Street goed. Een handelsupdate van winkelketen Walmart werd met minder enthousiasme ontvangen.

Walmart sloot de sessie met een verlies van 2,6 procent ondanks een verhoging van de verwachtingen dit jaar. Beleggers waren teleurgesteld over de winstmarge van het concern de voorbije maanden. Ook merkt het bedrijf dat de verkoopgolf rond de feestdagen aan het einde van het jaar maar mondjesmaat op gang lijkt te komen.

De winkelverkopen in de Verenigde Staten stegen vorige maand evenwel met 1,7 procent. Dat was de sterkste toename sinds maart. Het cijfer geeft aan dat de consumentenbestedingen sterk blijven, ondanks de prijsstijgingen. De uitgaven van consumenten vormen het grootste deel van de Amerikaanse economie. Verder bleek dat de productie van fabrieken in de VS sterker was gestegen dan verwacht, geholpen door een opleving van de productie van auto’s en andere gemotoriseerde voertuigen.

Tesla

Het aandeel Tesla klom dik 4 procent. Topman Elon Musk heeft nog eens voor 930 miljoen dollar aan aandelen in de maker van elektrische auto’s verkocht. Vorige week verkocht hij in totaal voor zo’n 6,9 miljard dollar aan stukken, nadat hij op een poll op Twitter aan zijn volgers had gevraagd of hij aandelen moest verkopen. Daarnaast werd bekend dat de bank JPMorgan Chase Tesla voor 162 miljoen dollar aanklaagt vanwege contractbreuk.

Farmaceut Pfizer (min 0,1 procent) zag een eerdere winst verdampen. Het bedrijf wil versneld goedkeuring krijgen voor het gebruik van zijn coronapil. Daarvoor is een verzoek ingediend bij toezichthouder FDA. Bedrijven die actief zijn met digitale munten stonden onder druk door een flinke daling van de prijzen van onder meer de bitcoin en ether. Coinbase Global, MicroStrategy en Riot Blockchain lieten minnen tot 12 procent zien.

De Dow-Jonesindex sloot 0,2 procent hoger op 36.142,22 punten. De brede S&P 500 steeg 0,4 procent tot 4700,90 punten en de technologiegraadmeter Nasdaq won 0,8 procent tot 15.973,86 punten. De euro was 1,1311 dollar waard, tegen 1,1338 dollar eerder op de dag. Een vat Amerikaanse olie werd 0,1 procent goedkoper op 80,78 dollar. Brentolie kostte 0,5 procent meer op 82,48 dollar per vat.