President Nicaragua mag niet meer naar VS na onvrije verkiezingen

De Verenigde Staten laten de president van Nicaragua, de linkse Daniel Ortega, niet meer binnen na de ‘onvrije’ en ‘oneerlijke’ verkiezingen in het Centraal-Amerikaanse land. Ook talrijke andere hooggeplaatste verantwoordelijken zijn niet meer welkom, zoals Ortegas vrouw Rosario Murillo die vicepresident is, en ministers.

De Amerikaanse president Joe Biden had al meteen harde kritiek geuit op de ‘ondemocratische’ verkiezingen van 7 november en sprak over een poppenkast. President Ortega liet de afgelopen jaren een reeks rivalen en andere vooraanstaande oppositieleden arresteren. Door die onderdrukking werd hij zoals verwacht de winnaar van de verkiezingen. Hij kreeg driekwart van de stemmen. Maar volgens onafhankelijke waarnemers stemde hooguit 20 procent van de stemgerechtigden.

Bij de 76-jarige socialistische revolutionair Ortega gaat het om de vierde presidentstermijn sinds 2007. Hij leidde het land, eerst als juntaleider en later als president, ook al tussen 1979 en 1990. Ortega beweert dat criminelen hem met Amerikaanse steun proberen te verdrijven. De VS en de Europese Unie stelden eerder al sancties in tegen leden van de Ortega-clan.