WNL wil radioprogramma 1 Op 1 van Sven Kockelmann voortzetten

Het is de bedoeling dat Sven Kockelmann na zijn overstap naar omroep WNL doorgaat met zijn populaire radioprogramma 1 Op 1. Dat bevestigt WNL-directeur Bert Huisjes na een bericht van het AD.

De Raad van Bestuur van de NPO moet de plannen nog wel bekrachtigen. Kockelmann presenteert het interviewprogramma, dat nu nog wordt uitgezonden door KRO-NCRV, dagelijks op NPO Radio 1. Iedere ochtend om 11.30 uur interviewt hij iemand uit de actualiteit.

1 Op 1 bestaat sinds januari 2018. Het radioprogramma kreeg mede bekendheid door de columns die volkszanger Dries Roelvink twee jaar lang in het programma had.

De 51-jarige Kockelmann stapt per 1 december over naar WNL. Hij gaat op televisie onder anderen eens per week de talkshow Op1 presenteren, samen met Fidan Ekiz.