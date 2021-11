Duitse deelstaat Noordrijn-Westfalen: ban voor ongevaccineerden

De beperkingen voor niet-gevaccineerde volwassenen gelden voor de hele vrijetijdssector, aldus premier Wüst. Ze gaan volgende week in. Dan hebben uitsluitend gevaccineerden en genezen coronapatiënten (de zogenoemde 2G-regel) nog toegang tot bijvoorbeeld kerstmarkten. Bij een bijzonder hoog besmettingsgevaar, bijvoorbeeld met carnaval of in discotheken, komt nog de eis van een negatieve test.

Volgens Wüst is de coronasituatie in zijn deelstaat ‘niet zo dramatisch’ als elders. Maar de situatie op de intensive care-afdelingen is ‘steeds problematischer.’ Hij ziet niets in verplichte vaccinaties, maar wil wel meer testen en extra prikken aanbieden, melden Duitse media.

In meerdere andere Duitse deelstaten werd de 2G-regel al ingevoerd.