VVD vindt 2G-beleid ingewikkeld, maar noodzakelijk

De VVD is voorstander van het zogeheten 2G-beleid, maar vindt het wel een ingewikkeld dilemma. De grootste partij zal wetgeving van het demissionaie kabinet hierover kritisch bekijken, zegt VVD-Kamerlid Aukje de Vries in het coronadebat. ‘Het is niet niks, dat zien wij ook.’

Nieuwe beperkende maatregelen zijn volgens de VVD op dit moment nodig om het aantal besmettingen omlaag te kunnen krijgen. ‘Dat is zuur’, vindt De Vries. Zij wijst erop dat heel veel mensen ‘hun deel van de afspraak’ wel zijn nagekomen door zich aan de regels te houden en zich te laten vaccineren.

De VVD kiest er dan voor de vrijheid van die mensen ‘iets minder te beperken’ dan die van ongevaccineerden. ‘We nemen die maatregel niet lichtzinnig en willen het liever niet nemen. Maar we voelen ons gedwongen om een keuze te maken: of 2G of toch meer sectoren langer op slot. Dit willen we wel in de gereedschapskist zetten.’

Het demissionaire kabinet wil het mogelijk maken dat mensen in de 2G-aanpak alleen een QR-code krijgen na een vaccinatie (Gevaccineerd) of als zij hersteld zijn van corona (Genezen). Een negatieve test is dan niet meer voldoende om een groen vinkje te krijgen.