Werkgevers teleurgesteld over compensatiepakket kabinet

De werkgeversorganisaties zijn teleurgesteld over het nieuwe compensatiepakket voor bedrijven die worden geraakt worden door de nieuwe coronamaatregelen. VNO-NCW en MKB-Nederland zeggen dat geleden schade ‘geenszins’ wordt vergoed. In de praktijk zouden namelijk maar weinig ondernemers in aanmerking komen voor de compensatie.

Eerder op dinsdag werd bekend dat het demissionaire kabinet in het vierde kwartaal 1,3 miljard euro vrijmaakt om bedrijven te ondersteunen. Bedrijven die hun omzet met 30 procent zien dalen kunnen op een Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) rekenen.

Volgens de werkgevers is die drempel van 30 procent veel te hoog waardoor ondernemers nauwelijks in aanmerking komen voor de TVL. Wanneer er dit kwartaal drie weken lockdownmaatregelen worden ingesteld, worden bedrijven niet zo hard geraakt dat ze 30 procent omzet mislopen, zo schatten de brancheorganisaties in. Daarnaast worden arbeidskosten niet vergoed, volgens de werkgeversorganisaties ‘de bulk van de kosten’.

Corona-boosterprik

‘Hiermee komen de consequenties van de huidige situatie op het bordje van ondernemers’, zeggen VNO-NCW en MKB-Nederland in een toelichting. De werkgeversorganisaties willen dat ondernemers volledige compensatie krijgen. Ook gaan ze ervan uit dat de lockdownmaatregelen op 4 december van tafel gaan en worden vervangen voor andere maatregelen.

Volgens VNO-NCW en MKB-Nederland is de enige uitweg het versnellen van de corona-boosterprik, het versneld aanschaffen van medicatie en bovenal een gericht doelgroepenbeleid om de vaccinatiegraad te verhogen. Daarnaast blijft het ‘opkrikken’ van de zorgcapaciteit cruciaal. ‘Alleen zo voorkomen we dat dit weer eindeloos duurt en we de hele winter zigzagbeleid gaan zien of lockdowns die eindeloos langer duren dan eerder beloofd’, schreven ze vorige week.