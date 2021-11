Minister Blok versneld naar Groningen na nieuwe beving

Minister Stef Blok (Economische Zaken) gaat versneld naar Groningen na de laatste aardbeving in Groningen. Hij was van plan volgende week naar de noordelijke provincie te gaan maar haalt dat bezoek naar voren, zei hij dinsdag in de Tweede Kamer.

Het dorp Garrelsweer werd in het begin van de nacht getroffen door een beving met een kracht van 3.2. Het was een van de zwaarste bevingen in het afgelopen decennium. ‘De beving was een klap, letterlijk’, aldus de demissionaire bewindsman tijdens het Vragenuurtje op een vraag van de SP.

De komende jaren blijft het gebied nog last hebben van bevingen. De onzekerheid blijft, erkende Blok. De crux blijft voor hem de snelle afbouw van de gaswinning en de versnelling van de versterkingsoperatie. Blok noemt het ‘heel pijnlijk’ dat het kabinet eerdere beloftes over de versterking niet heeft kunnen nakomen.

13.700 huizen versterken

Er moeten nog 27.000 huizen in Groningen worden bekeken of ze moeten worden versterkt, maakte minister Kajsa Ollongren (Binnenlandse Zaken) net deze dinsdag bekend. Het kabinet verwacht dat daarvan 13.700 moeten worden versterkt. Bewoners moeten daarover uiterlijk in 2023 duidelijkheid krijgen.

Blok beloofde dat de gaswinning zo spoedig mogelijk wordt afgebouwd. Wel bestaat de kans dat er ‘een tijdje’ extra gas gewonnen moet worden omdat de bouw van een stikstoffabriek een paar maanden vertraging oploopt. Daar moet geïmporteerd gas geschikt worden gemaakt voor de Nederlandse huishoudens.

Het besluit van Shell om volledig Brits te worden en het hoofdkantoor te verplaatsen naar het Verenigd Koninkrijk heeft geen gevolgen voor de schadeafhandeling in Groningen, aldus Blok.