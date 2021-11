Vrijwel vlakke opening Wall Street na cijfers winkelverkopen VS

De aandelenbeurzen in New York zijn dinsdag met kleine koersuitslagen geopend. De aandacht van beleggers op Wall Street ging onder meer uit naar cijfers over de Amerikaanse winkelverkopen. Daarnaast kwamen nog kwartaalresultaten van supermarktconcern Walmart en doe-het-zelfketen Home Depot.

De Dow-Jonesindex noteerde kort na opening een plusje van 0,2 procent op 36.173 punten. De brede S&P 500 steeg 0,1 procent tot 4687 punten en de technologiegraadmeter Nasdaq was nagenoeg onveranderd op 15.880 punten.

De winkelverkopen in de Verenigde Staten gingen vorige maand met 1,7 procent omhoog, de sterkste toename sinds maart. Het cijfer geeft aan dat de Amerikaanse consumentenbestedingen sterk blijven. De uitgaven van consumenten vormen het grootste deel van de Amerikaanse economie.

Tesla

Walmart ging 0,8 procent omlaag, ondanks beter dan verwachte cijfers en een verhoging van de prognoses. Walmart rekent op een sterke verkoop tijdens de feestdagen. Home Depot overtrof eveneens de verwachtingen en dat werd wel beloond met een koersstijging van 3 procent. Branchegenoot Lowe’s liftte mee met een plus van 2,4 procent.

Het aandeel Tesla klom 1,4 procent. Topman Elon Musk heeft nog eens voor 930 miljoen dollar aan aandelen in de maker van elektrische auto’s verkocht. Vorige week verkocht hij in totaal voor zo’n 6,9 miljard dollar aan stukken, nadat hij op een poll op Twitter aan zijn volgers had gevraagd of hij aandelen moest verkopen. Daarnaast werd bekend dat de bank JPMorgan Chase Tesla voor 162 miljoen dollar aanklaagt vanwege contractbreuk.

Peloton

De maker van fitnessapparatuur voor thuisgebruik Peloton steeg 4,7 procent na de aankondiging om voor 1 miljard dollar aandelen uit te gaan geven. De koers van Peloton is de laatste tijd hard gedaald omdat er minder vraag naar zijn fitnessapparaten is door de versoepelde coronamaatregelen en mensen weer naar de sportschool gaan.

Bedrijven die actief zijn met digitale munten stonden onder druk door een flinke daling van de prijzen van onder meer de bitcoin en ether. Coinbase Global, MicroStrategy, Riot Blockchain en Marathon Digital lieten minnen tot 10 procent zien.