Meer dan 20.000 nieuwe coronagevallen afgelopen etmaal

Maandag waren er ook al bijna 20.000 nieuwe coronagevallen. Dat cijfer viel deels hoger uit door een storing in het weekeinde. In de afgelopen zeven dagen registreerde het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu nu 110.558 besmettingen. Gemiddeld gaat het om 15.794 positieve tests per etmaal in de afgelopen zeven dagen. Dat gemiddelde stijgt al zo’n anderhalve maand.

Het aantal sterfgevallen steeg afgelopen etmaal met 35. Dat wil niet zeggen dat al die mensen afgelopen etmaal zijn overleden, want het duurt een tijdje voordat het overlijden van een coronapatiënt is geregistreerd. Maandag werden 16 overlijdens geregistreerd.