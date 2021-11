Amerikaanse winkelverkopen stijgen sterker dan verwacht

De Amerikaanse winkelverkopen zijn in oktober sterker dan verwacht toegenomen. Amerikaanse consumenten lijken daarmee vroeg te zijn begonnen met hun aankopen voor het feestdagenseizoen door alle berichten over toeleveringsproblemen en de vrees voor lege winkelschappen.

De consumentenbestedingen zijn goed voor circa driekwart van de Amerikaanse economie. Uit de nieuwste cijfers van het Amerikaanse ministerie van Handel kwam naar voren dat de verkopen vorige maand met 1,7 procent zijn gestegen. Dat is de sterkste stijging sinds maart dit jaar. In september namen de verkopen met een herziene 0,8 procent toe. Kenners hielden in doorsnee rekening met een stijging van de verkopen met 1,4 procent.

De winkelverkopen worden onder meer aangejaagd door hoge besparingen tijdens de coronapandemie en stijgende lonen in de Verenigde Staten. Hoewel de totale winkelverkopen ruim boven het niveau van voor de coronapandemie liggen, dreigde een sterk oplopende inflatie het consumentenvertrouwen aan te tasten. De inflatie in de VS kwam in oktober uit op het hoogste niveau in ruim dertig jaar. Door de hoge inflatie kan de koopkracht van huishoudens worden ondermijnd.

Uit de kwartaalresultaten van de grote Amerikaanse retailers Walmart en Home Depot bleek eerder al dat de Amerikaanse consumenten hun geld blijven uitgeven, zelfs als een hogere inflatie hun koopkracht onder druk zet.