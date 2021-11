Gommers: 2G-beleid past niet bij Nederland, beter iedereen testen

Dat systeem houdt in dat mensen alleen nog een coronatoegangsbewijs krijgen als ze gevaccineerd zijn of corona hebben gehad. ‘Als dokter voelt dit niet goed. De politiek heeft blijkbaar in zijn hoofd zitten dat je mensen die zijn gevaccineerd een beetje meer moet belonen. Het probleem is dat de gevaccineerden ook besmettelijk zijn en dat is de oorzaak van de stijging van het aantal besmettingen’, zegt Gommers in een gesprek met Sven Kockelmann in het programma 1 op 1 (NPO Radio 1).

Volgens hem is het meest veilige een 1G-systeem. Dat houdt in dat iedereen zich laat testen. ‘Laten we het vooral met elkaar oplossen. Ik maak me zorgen als je twee kampen tegen elkaar gaat afzetten.’

De arts-intensivist wijst er ook op dat er een groep mensen is die wegens een onderliggende ziekte niet gevaccineerd kan worden. ‘Die worden vergeten.’ Ook benadrukt Gommers dat het gedrag van mensen anders moet. Dat geldt volgens hem ook voor gevaccineerden, omdat met de nieuwe Delta-variant iedereen het virus kan doorgeven.