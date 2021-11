Politie zoekt via Opsporing Verzocht schutter overleden wolf

De politie vraagt dinsdagavond in het televisieprogramma Opsporing Verzocht hulp van de kijkers in de zoektocht naar de schutter die een wolf doodschoot. Het dier werd op 1 oktober dit jaar door een voorbijganger gevonden en na onderzoek bleek dat hij was neergeschoten. Dit is strafbaar aangezien de wolf een beschermde diersoort is. Voor de gouden tip naar de schutter is een fors geldbedrag gereserveerd.

Het dier werd dood in een greppel gevonden langs de Stroeërschoolweg in het Gelderse Stroe. Onduidelijk is nog of de wolf ook daar doodgeschoten is, of er later is neergelegd. De politie roept getuigen die iets opmerkelijks bij de weg hebben gezien voor 1 oktober om 10.00 uur, op zich te melden.

De Faunabescherming looft 16.000 euro uit aan degene met de gouden tip die naar de schutter leidt. De milieuactiegroep heeft dat bedrag via giften ingezameld. De groep is bang deze daad meer schietpartijen op wolven uitlokt wanneer het jachtmisdrijf niet wordt opgelost.

De zaak van de wolf wordt vanaf 21.20 uur behandeld in het AVROTROS-programma Opsporing Verzocht.