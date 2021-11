Meer dan 300 nieuwe coronapatiënten opgenomen in ziekenhuizen

In de Nederlandse ziekenhuizen zijn afgelopen etmaal 306 nieuwe coronapatiënten binnengebracht, het hoogste aantal sinds 4 mei. Daarvan werden er 39 opgenomen op de intensive cares, blijkt uit cijfers van het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS).

In totaal liggen er nu 2071 coronapatiënten in de ziekenhuizen, 86 meer dan maandag. Dat is het hoogste aantal sinds 18 mei. Precies één jaar geleden, op 16 november 2020, hielden er bijna evenveel Covidpatiënten een ziekenhuisbed bezet. Toen waren het er 2130, ofwel 59 meer dan nu.

Op de intensive cares liggen nu 385 mensen met Covid-19, de ziekte die door het coronavirus wordt veroorzaakt. Dat zijn er 5 meer dan een dag eerder. Op de verpleegafdelingen is het aantal coronapatiënten toegenomen met 81 tot 1681.