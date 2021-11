Drie doden door zelfmoordaanslagen Oeganda

Door twee zelfmoordaanslagen in de Oegandese hoofdstad Kampala zijn dinsdag drie mensen om het leven gekomen en raakten er zeker 33 gewond. De verantwoordelijkheid voor de aanslagen werd niet onmiddellijk opgeëist, maar volgens de politie waren de daders aangesloten bij de de strijdgroep Allied Democratic Forces (ADF), die banden heeft met terreurgroep IS.

Een zelfmoordterrorist die zichzelf opblies in de buurt van een politiebureau maakte twee dodelijke slachtoffers. Toen twee zelfmoordterroristen op motoren even later hun bommen af lieten gaan in de buurt van het parlement, kostte dat nog een derde burger het leven.

ADF werd opgericht door Oegandese moslims, maar opereert nu voornamelijk vanuit het beboste berggebied van buurland Democratische Republiek Congo. Ook het met Al Qaida verbonden Al Shabaab uit Somalië heeft aanslagen gepleegd in Oeganda.