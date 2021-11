Kerstmarkt in München gaat niet door vanwege corona

De populaire kerstmarkt in het Duitse München gaat niet door vanwege het coronavirus. Vanwege de vele coronabesmettingen en de ‘dramatische situatie’ in de ziekenhuizen is het ‘onverstandig’ om het evenement door te laten gaan, aldus burgemeester Dieter Reiter, die geen andere keuze zegt te hebben. Het is de eerste afgelasting van een grote kerstmarkt in Duitsland dit jaar.

De burgemeester heeft na overleg met het lokale crisisteam besloten de kerstmarkt te schrappen, omdat het juist belangrijk is dat mensen nu drukte vermijden. Het aantal besmettingen in Duitsland is de afgelopen maand explosief gestegen. Met name in het oosten en zuiden van Duitsland, waar de vaccinatiegraad het laagst is, testen veel mensen positief op het coronavirus.

München ligt in de zuidoostelijke deelstaat Beieren. Daar is 65,6 procent van de hele bevolking volledig ingeënt, net iets onder het landelijke gemiddelde van 67,6 procent. Reiter benadrukt dat München momenteel nog ver weg is van ‘normaal’, mede doordat niet genoeg mensen zijn ingeënt tegen Covid-19. ‘De bescherming van de gezondheid van mensen en steun voor het personeel in de ziekenhuizen is een topprioriteit’.

Reiter geeft aan te begrijpen dat de kerstmarkt in de buitenlucht plaatsvindt, waar risico’s op infecties kleiner zijn, maar benadrukt dat het onmogelijk is om de locatie af te sluiten. De markt zou worden gehouden in het centrum van München. Daardoor kan het aantal bezoekers niet worden beperkt en kan het gebruik van coronapassen niet worden ingevoerd. Particuliere kerstmarkten waarbij dat wel mogelijk is, mogen van de burgemeester wel doorgaan.