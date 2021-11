Mensenrechtenhof eist goede zorg voor Georgische oud-president

Het Europees Hof voor de Rechten van de Mens draagt Georgië op goed voor de gevangen oud-president Micheil Saakasjvili, die in hongerstaking is, te zorgen. Het land moet ook verslag uitbrengen hoe het met Saakasjvili gaat. Het hof spreekt zich nog niet uit over de eis van de politicus naar een ziekenhuis buiten de gevangenis te worden overgebracht.

De 53-jarige ex-president weigert sinds 1 oktober te eten. Hij protesteert zo tegen zijn gevangenneming bij zijn terugkeer in Georgië, waarin hij een poging ziet van politieke tegenstanders om hem uit te schakelen. Vorige week werd hij opgenomen in het gevangenisziekenhuis, waar hij naar eigen zeggen mishandeld wordt.

Het Straatsburgse mensenrechtenhof spreekt zich bij hoge uitzondering al uit over de kwestie voor het tot een eindoordeel is gekomen, om te voorkomen dat er onherstelbare schade wordt aangericht. Het hof vraagt Saakasjvili zijn hongerstaking te beëindigen. Van Georgië verwacht het hof een verslag over hoe hij eraan toe is, de garantie dat hij in de gevangenis veilig is en dat het land hem de zorg geeft die hij nodig heeft.

Saakasjvili werd in de jaren dat hij als balling verbleef in onder meer Nederland en Oekraïne, veroordeeld tot zes jaar cel wegens machtsmisbruik.