Rusland bevestigt succesvolle test met antisatellietwapen

Buitenlandminister Sergej Lavrov uitte tijdens een persconferentie zijn ongenoegen over een Amerikaanse verklaring waarin het incident werd veroordeeld. ‘Zeggen dat Rusland risico’s creëert voor het vreedzame gebruik van de ruimte is op zijn minst hypocriet.’ De Amerikanen zouden volgens Lavrov in de ruimte zelf nieuwe wapens testen.

De VS omschreven de actie van Rusland als ‘gevaarlijk en onverantwoordelijk’, omdat de bemanning van het internationale ruimtestation ISS maatregelen moest nemen om het puin te ontwijken. Volgens Rusland was er weinig aan de hand. De brokstukken zouden geen gevaar vormen voor ruimtestations en satellieten.

De Amerikaanse ruimtevaartorganisatie NASA zal het antisatellietwapen woensdag bespreken tijdens een bezoek aan Moskou. Dat heeft het hoofd van de organisatie meegedeeld aan persbureau RIA.