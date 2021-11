Celstraffen geëist voor ontucht en uitbuiting minderjarige

Tegen drie mannen uit Noord-Brabant die een minderjarig meisje hielpen bij sekswerk door klanten te regelen en haar daarheen te brengen, zijn dinsdagochtend celstraffen van tien tot achttien maanden geëist voor ontucht, uitbuiting en mensenhandel. Dat het meisje in 2019 zelf het initiatief nam om illegaal in de prostitutie te gaan werken, doet volgens de officier van justitie niets aan hun strafbaarheid af.

De drie verdachten regelden klanten voor de toen 16-jarige Sharella uit Valkenswaard en brachten haar daar ook naar toe. Ze beweerde dat ze 21 jaar was en de mannen deden niets om dat te controleren, al twijfelden ze wel over haar leeftijd. Ze kwamen in contact met elkaar via dating- of sekssites.

Tegen Samir A. (25) uit Tilburg werd bij de rechtbank in Den Bosch de zwaarste straf geëist: achttien maanden cel. Hij had alle alarmbellen die erop wezen dat ze minderjarig was, moeten horen, maar was slechts uit op geldelijk gewin. Levent D.(29) uit Oss en Gürbet B. (35) hoorden tien maanden onvoorwaardelijke celstraf tegen zich eisen.

Eigen beheer

Het drietal deed al die tijd in de ogen van het Openbaar Ministerie te weinig om de echte leeftijd van Sharella te achterhalen. Ze vermoedden wel dat ze jonger was dan de 21 jaar waar ze zich voor uitgaf, maar vroegen daar niet vaker dan één keer naar. Toen ze daar geen antwoord op kregen, lieten ze het erbij.

Sharella gebruikte in de zomer van 2019 het identiteitsbewijs van haar 21-jarige zus uit Rotterdam om klanten te misleiden. De drie mannen die dinsdagmorgen terechtstonden, zijn volgens haar ook geen loverboys of haar pooier geweest. ‘Ik maakte de afspraken zelf met de klanten en beheerde het geld.’

De politie kwam haar op het spoor via een advertentie op sexjobs.nl. Op haar telefoon vond de politie ook gegevens van klanten. Daarvan staan er dinsdagmiddag, vrijdag en volgende week achttien voor de rechter op verdenking van ontucht.