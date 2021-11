IEA: einde stijging olieprijzen in zicht door herstel productie

De krapte op de wereldwijde oliemarkten die de prijzen naar het hoogste punt in zeven jaar stuwde, begint af te nemen. Dat komt vooral doordat de olieproductie in de Verenigde Staten weer aantrekt, zo meldt het Internationaal Energieagentschap (IEA) in een maandrapport. De prognose zou goed nieuws zijn voor consumenten die de hoge brandstofprijzen voelen in hun portemonnee.

‘De wereldoliemarkt blijft ondanks alle maatregelen krap, maar een einde van de prijsrally zou in het verschiet kunnen liggen’, aldus het in Parijs gevestigde agentschap. Volgens het IEA zijn de huidige hoge prijzen vooral een sterke stimulans voor de Amerikaanse olieproductie. Het IEA verwacht echter wel dat de Amerikaanse productie pas eind volgend jaar zal terugkeren naar het niveau van vóór de coronapandemie.

De prognoses voor de Amerikaanse productie in het vierde kwartaal werden verhoogd met 300.000 vaten per dag en voor volgend jaar met 200.000 vaten per dag. De Amerikaanse productie zal in 2022 met 1,1 miljoen vaten per dag stijgen. De Amerikaanse olieproductie is daarmee goed voor 60 procent van de groei in 2022, exclusief de productie van oliekartel OPEC en bondgenoten. De algemene schattingen voor de wereldwijde vraag en aanbod naar olie voor dit jaar en 2022 bleven grotendeels ongewijzigd.

Daarnaast verklaarde Mohammad Barkindo, secretaris-generaal van OPEC, al in december een overschot aan olie te verwachten en voor volgend jaar een overaanbod op de markt. ‘Dit zijn signalen dat we heel voorzichtig moeten zijn’, zei Barkindo tijdens een bijeenkomst in Abu Dhabi. De OPEC heeft er volgens de secretaris-generaal wel alle belang bij om ervoor te zorgen dat het wereldwijde economische herstel doorzet.