OM in hoger beroep tegen 30 jaar voor viervoudige gezinsmoord

Het Openbaar Ministerie gaat in hoger beroep in de zaak tegen Onur K. die vorig jaar in Etten-Leur zijn kinderen, zijn vrouw en als laatste zijn moeder wurgde. Justitie is het niet eens met de opgelegde straf van dertig jaar cel, zei een woordvoerder. Er was levenslang geëist.

Onur K. bracht de vier mensen op 27 maart vorig jaar om het leven in hun woning aan de Dasseburcht. Hij wurgde ze met zijn handen en met snoeren. De rechtbank oordeelde twee weken geleden dat hij zijn vrouw en kinderen eerst doodde. Ook constateerde de rechtbank dat hij de eerste in een opwelling kon hebben gedood. Bij de twee die hij daarna doodde, zou sprake zijn van voorbedachten rade, moord. De rechtbank achtte echter moord bij geen van de drie bewezen, omdat ze niet wist wie van de drie als eerste is gedood. Alleen bij het doden van zijn moeder, enige tijd later, nadat hij haar had gebeld om thuis te komen, was er volgens de rechtbank sprake van moord.

Justitie is het niet eens met die gedachtegang. De officier van justitie vindt dat er sprake is van vier keer moord. Dat leidt ze ook af aan de sporen van zware pijnstillers in de urine van zijn vrouw en zijn moeder. Daarmee zouden ze zijn gedrogeerd, voor hij ze wurgde. Dat drogeren vond de rechtbank ook niet bewezen. Maar zelfs als niet vier keer moord is bewezen, is levenslang de straf die moet worden opgelegd.