Open Nederland: nog genoeg ruimte voor toegangstesten

Nu Spoedtest.nl voorlopig geen toegangstesten mag uitvoeren, is er nog steeds plek genoeg voor mensen om zich te laten testen, zodat ze op stap kunnen. ‘We kunnen dit opvangen. Er is echt voldoende capaciteit om aan de huidige vraag te voldoen, maar misschien wordt de reistijd van mensen iets langer’, laat Stichting Open Nederland weten.

Nederland telde ongeveer 640 locaties van 23 bedrijven voor toegangstesten. Zonder de ruim honderd plekken van Spoedtest.nl blijven daar nog zo’n 500 testlocaties van over. Met Spoedtest.nl erbij was er capaciteit voor zo’n half miljoen testen per dag. Op de drukste dag, zo’n twee weken geleden, zijn ongeveer 173.000 toegangstesten uitgevoerd.

Stichting Open Nederland, de organisatie achter de toegangstesten, sluit niet uit dat andere aanbieders de plek van Spoedtest.nl overnemen. ‘Als ergens een locatie wegvalt en een ander ziet dat er wel vraag is, kunnen ze daar op inspringen. Dat is de marktwerking die je wilt hebben met meerdere aanbieders.’

Bij commerciële aanbieders kunnen mensen zich laten testen op het coronavirus. Als de testuitslag negatief is en het virus dus niet is aangetroffen, krijgen ze een QR-code die 24 uur lang geldig is. Daarmee kunnen ze cafés, restaurants, musea, zwembaden en andere plekken bezoeken.