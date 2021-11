Leger Polen zet waterkanon en traangas in tegen migranten

Poolse veiligheidstroepen hebben waterkanonnen en traangas ingezet tegen migranten die verblijven in het grensgebied met Belarus. Volgens het ministerie van Defensie in Warschau, dat beelden vrijgaf van de confrontatie bij de plaats Kuznica, gooiden migranten met stenen en probeerden ze prikkeldraad te verwijderen in hun poging de Europese Unie te bereiken.