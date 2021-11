Rechter laat UBO-register weer in stand

Ook in hoger beroep heeft de rechter besloten dat het UBO-register bij de Kamer van Koophandel niet buiten werking hoeft te worden gesteld. Net als de voorzieningenrechter stelde het gerechtshof in Den Haag privacyorganisatie Privacy First in het ongelijk. De rechters menen dat niet afdoende duidelijk is gemaakt dat het systeem op korte termijn tot ernstige schade zal leiden.

Het UBO-register werd vorig jaar ingevoerd om te voldoen aan Europese antiwitwasregelgeving. Dat register is een uitgebreid bestand van namen en andere gegevens van bijvoorbeeld aandeelhouders en bestuurders (UBO’s) van bedrijven, verenigingen, kerken, maatschappelijke organisaties en goede doelen. Het register is bedoeld als middel in de strijd tegen witwassen en terrorisme. Maar iedereen die bereid is hiervoor een klein bedrag te betalen, kan een deel van die informatie inzien zoals de naam, geboortemaand en -jaar, woonplaats en naam van de UBO’s.

In het register staan ook gegevens die nog privacygevoeliger zijn, zoals het adres en burgerservicenummer van de aandeelhouders en bestuurders. Die gegevens zijn alleen door instanties als de Belastingdienst in te zien. Het gerechtshof merkt in zijn vonnis ook op dat een aandeelhouder die meent dat hij door publicatie van zijn gegevens risico loopt op bijvoorbeeld ontvoering of afpersing alle gegevens kan laten afschermen.

Vertrouwen

Privacy First bestudeert het vonnis nog, maar laat in een eerste reactie weten teleurgesteld te zijn. Bij het verloren kort geding in maart gaf advocaat Otto Volgenant nog aan dat hij vertrouwen heeft dat de hoogste Europese rechter uiteindelijk een streep door het UBO-register zal zetten.

De voorzieningenrechter erkende destijds namelijk dat er reden is om te twijfelen aan de rechtsgeldigheid van de Europese witwasrichtlijnen die de grondslag vormen voor het UBO-register. Hij verwees daarbij naar een kritisch advies van de Europese privacytoezichthouder EDPS. Het Europese hof kijkt al naar de zaak, omdat een Luxemburgse rechter in november vorig jaar vragen heeft gesteld.