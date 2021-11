Thyssenkrupp wil waterstofdivisie naar beurs brengen

Thyssenkrupp heeft samen met zakenbank Citigroup de opties voor Uhde Chlorine Engineers onderzocht. Eerder overwoog het bedrijf de divisie naar de beurs te brengen via een fusie met een zogeheten special purpose acquisition company of ‘spac’. Dat is een beursfonds dat speciaal is opgezet om te investeren in andere bedrijven of overnames te doen. Het overgenomen bedrijf krijgt via die overname dan een beursnotering.

Volgens de ingewijden heeft het Duitse concern uiteindelijk toch gekozen voor een traditionele beursgang om te profiteren van de toenemende interesse van investeerders in op waterstof gebaseerde technologieën. Het concern zou in de komende weken ook meer adviseurs kunnen aanstellen. Een definitief besluit over de omvang en timing van de beursgang is volgens de bronnen nog niet genomen.

Uhde Chlorine Engineers bouwt fabrieken die waterstofgas opwekken uit hernieuwbare energiebronnen zoals zon en wind. Waterstof wordt omgezet in elektriciteit zonder uitstoot van broeikasgassen en kan ook worden gebruikt als een manier om energie op te slaan. Waterstof wordt gezien als de sleutel tot het verminderen van de uitstoot van vervuilende industrieën en trekt steeds meer geld aan van investeerders door de verschuiving van vervuilende fossiele brandstoffen naar duurzame energie.