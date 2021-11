Nieuwe nederlaag Polen bij EU-hof over rechtspraak

Polen heeft een nieuwe nederlaag geleden voor het Europees Hof van Justitie in een zaak over de onafhankelijkheid van Poolse rechters. De Poolse minister van Justitie mag niet zomaar beslissen over het detacheren van rechters, oordeelt het hof.

De Poolse justitieminister kan op eigen houtje rechters overplaatsen naar een hoger hof en aan zo’n detachering nog makkelijker weer een einde maken. Uitleg is niet verschuldigd en een rechter kan een degradatie ook niet aanvechten. Daardoor zou de minister naar believen rechters kunnen begunstigen dan wel benadelen en is hun onafhankelijkheid niet langer verzekerd, concludeert het hof.

Dan weet je, als je voor de rechter komt, ook niet meer zeker of je eerlijk wordt behandeld en dat is een pijler van de rechtsstaat, onderstreept het Europees Hof. Eens te meer omdat de minister tegelijkertijd ook hoofd is van het Openbaar Ministerie dat een verdachte aanklaagt.

Meerdere nederlagen

Polen moet regels voor de detachering van rechters maken die ieder risico wegnemen dat die worden gebruikt ‘als middel om politieke controle uit te oefenen op de inhoud van rechterlijke beslissingen’, zegt het hof. Dat een rechter met een detachering moet instemmen is niet genoeg. Hij weet niet waar hij die aan te danken heeft en kan dus het gevoel krijgen bij de minister in het krijt te staan. En die kan de detachering in een handomdraai beëindigen als hem dat goeddunkt.

Het is de zoveelste keer dat Polen ongelijk krijgt van het Luxemburgse hof in een zaak over de rechterlijke macht. De Poolse regering beweert dat die te veel politieke tegenstanders telt en probeert de rechtspraak meer naar haar hand te zetten. De Europese Commissie en EU-landen als Nederland slaan daarover al langer alarm. De kwestie loopt steeds hoger op. Door de ruzie wacht Polen bijvoorbeeld nog altijd op tientallen miljarden uit het Europese coronaherstelfonds waarop het land aanspraak maakt.