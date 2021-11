Politie Italië arresteert honderd leden van ‘Ndrangheta-maffia

Ze worden verdacht van onder meer lidmaatschap van een maffiaorganisatie, afpersing, illegaal wapenbezit, witwassen van geld, belastingfraude, corruptie en drugshandel. Bij de invallen is een grote hoeveelheid cocaïne uit Zuid-Amerika in beslag genomen.

De ‘Ndrangheta is gevestigd in Calabrië, een regio in het zuiden van Italië, maar is wereldwijf actief. De organisatie wordt beschouwd als een van de grootste spelers in de internationale drugshandel.