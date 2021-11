Moederbedrijf Johnnie Walker verwacht meer drank te verkopen

Diageo houdt voor de eerste helft van dit boekjaar, dat loopt tot en met juni, rekening met een groei van ten minste 16 procent. Het bedrijf verhoogt ook de verwachting voor de groei van het marktaandeel. In 2030 rekent het bedrijf op een marktaandeel in de gehele alcoholmarkt van 6 procent. Vorig jaar was dat 4 procent.

Enkele maanden geleden hieven veel landen coronabeperkende maatregelen weer op en gingen economieën steeds meer open. Daardoor konden mensen weer naar bars en restaurants, plekken waar Diageo zijn waar afzet. Het eerdere verlies dat Diageo leed door de virusuitbraak werd maar deels gecompenseerd door extra verkopen in supermarkten en slijterijen.

Verwachting

De drankenproducent verwacht dat de groei de rest van het jaar zal doorzetten, maar is iets minder positief over de tweede helft van het boekjaar. Door de pandemie en het toenemend aantal besmettingen zijn in diverse landen alweer lockdowns of nieuwe coronabeperkende maatregelen afgekondigd. Zo mag de Nederlandse horeca de komende weken maar tot 20.00 uur open zijn.

Voor de komende jaren, tot 2025, rekent het bedrijf op een groei van de verkopen tussen de 5 en 7 procent. De afgelopen jaren was die groei geraamd tussen de 4 en 6 procent. Diageo verwacht wel dat de druk op de bedrijfsresultaten door inflatie zal toenemen. Dat komt volgens de producent door problemen in de leveringsketen.