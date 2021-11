Export groeide duidelijk in september, ook meer import

De uitvoer van Nederlandse producten is in september flink gestegen ten opzichte van een jaar eerder. Vooral de export van chemische producten en metaalproducten deed het goed, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

De export groeide met 6,5 procent. Ook de import steeg nog flink en wel met 8,1 procent. Ten opzichte van september 2019 was de invoer zelfs 9,8 procent hoger.

Het CBS geeft verder aan dat de condities voor de export deze maand slechter zijn dan in september. Dat komt vooral door de krimp van de Duitse industrie. Wel plaatst het statistiekbureau een kanttekening. Slechtere condities geven niet per se een daling van de groei of zelfs krimp van de export weer.