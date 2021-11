Prijzen bitcoin en andere cryptomunten flink omlaag

Beleggers in digitale valuta zouden zorgen hebben over Amerikaanse belastingregelgeving voor crypto’s. Daarnaast zou China nog harder gaan optreden tegen het delven van cryptomunten vanwege het hoge energieverbruik dat daarmee gepaard gaat. Volgens CoinGecko dat de markt voor digitale munten bijhoudt, is de totale waarde van alle crypto’s in de afgelopen 24 uur met circa 7 procent gedaald tot 2,8 biljoen dollar, omgerekend 2445 miljard euro.

Vorige week steeg de koers van de bitcoin, ‘s werelds bekendste crypto, nog naar het record van meer dan 68.000 dollar. Ether tikte een record van meer dan 4800 dollar aan. Sinds begin dit jaar is de koers van de bitcoin meer dan verdubbeld en die van ether zelfs verzesvoudigd, geholpen door de toenemende interesse van grote investeerders in digitale munten.