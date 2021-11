Amnesty aan Griekenland: trek aanklacht tegen reddingswerkers in

De celstraf die de reddingswerkers al drie jaar boven het hoofd hangt, kan oplopen tot 25 jaar. De hulpverleners waren vanuit verschillende organisaties betrokken bij de vluchtelingencrisis op de Griekse eilanden en zeggen mensenlevens te hebben gered. De 25-jarige Sarah Mardini kwam in 2015 vanuit Syrië op Lesbos, waarnaar zij later terugkeerde en samen met de getrainde 27-jarige Duits-Ierse duiker Seán Binder mensen uit zee redde en hen water en dekens gaf. De twee werden in 2018 aangehouden en zaten ruim honderd dagen vast. In dezelfde tijd werkte de 73-jarige Nederlandse Wittenberg als schipper op een reddingsboot.

De zaak laat volgens Amnesty zien hoe ver de Griekse autoriteiten gaan om mensen te ontmoedigen vluchtelingen te helpen. Volgens de organisatie past dit in een bredere trend in Europa waarin dergelijke hulp strafbaar wordt gesteld. In een vorig jaar gepubliceerd rapport van Amnesty zouden er tientallen aanklachten tegen individuen en ngo’s in Italië, Griekenland, Frankrijk en Zwitserland lopen. ‘Hoewel de Europese Commissie heeft voorgesteld om reddingsoperaties niet te criminaliseren, heeft Nederland aangegeven dat niet te willen steunen. Amnesty roept de Europese Unie en de lidstaten, inclusief Nederland, op om te stoppen met het criminaliseren van hulp aan vluchtelingen en migranten.’

Na bijeenkomsten in onder meer Berlijn en de Verenigde Staten werd er afgelopen zondag in Amsterdam een solidariteitsbijeenkomst gehouden voor de hulpverleners. De rechtszaak dient donderdag op Lesbos, onduidelijk is nog hoe lang die gaat duren. Wittenberg zal daarbij aanwezig zijn.