Veiling meesterwerken levert meer dan half miljard op

Een veiling van 35 meesterwerken uit de privécollectie van de Amerikaanse vastgoedontwikkelaar Harry Macklowe en zijn ex-vrouw Linda heeft maandag bij veilinghuis Sotheby's in New York 676,1 miljoen dollar opgebracht (593,9 miljoen euro). Met werken van onder anderen Mark Rothko, Pablo Picasso, Andy Warhol en Jackson Pollock geldt de collectie als een van de belangrijkste op het gebied van de moderne en hedendaagse kunst.

De opbrengst is aanzienlijk meer dan de verwachte ruim 400 miljoen dollar en verschillende veilingrecords werden gebroken. Jackson Pollock’s Number 17, 1951 veranderde voor 61,2 miljoen dollar van eigenaar. Dit is het hoogste dat ooit voor een Pollock is betaald, aldus Sotheby's. Een schilderij van Agnes Martin, Untitled #44, bracht 17,7 miljoen dollar op, een record voor deze kunstenares. Het meeste geld werd uitgegeven aan een werk van Mark Rothko. Zijn No. 7 werd voor 82,5 miljoen dollar verkocht.

De collectie van de Macklowe's wordt op last van de rechter geveild, omdat de voormalige echtelieden het niet eens konden worden over de verdeling van de meesterwerken. De resterende 30 werken uit de collectie gaan in 2022 onder de hamer.