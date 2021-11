Leger en politie moeten orde herstellen in gevangenissen Ecuador

Gevangenissen in Ecuador staan voortaan onder de controle van de politie en het leger. President Guillermo Lasso maakte maandag bekend dat 500 agenten en evenzoveel soldaten voor onbepaalde tijd de orde in en rond de gevangenissen zullen handhaven. De maatregelen komen na het gevangenisoproer van afgelopen weekend, waarbij 68 gedetineerden omkwamen en er 25 gewond raakten.

In veel gevangenissen in Ecuador maken criminele organisaties de dienst uit. De gevechten die vrijdag uitbraken in de gevangenis in de havenstad Guayaquil en die tot zondag duurden gingen tussen rivaliserende drugsbendes. Toen de politie de gevangenis binnenviel om de orde te herstellen, vond ze vuurwapens en explosieven. In hetzelfde gevangeniscomplex kwamen in september ook al 119 gevangen om bij een oproer.

‘Ecuador wordt ernstig bedreigd door de drugscriminelen’, aldus Lasso in een verklaring. In verwijzing naar de veroordeelde bendeleiders die hun organisaties vanuit de gevangenis leiden, zei hij: ‘De figuren die proberen de gevangenissen te controleren willen ons land beroven van rust en vrede op straat.’

Dit jaar werden in Ecuador binnen de muren van de strafinstellingen al bijna 300 veroordeelden vermoord bij onderlinge afrekeningen. Vaak liepen de bloedige gevechten uit op een gevangenisopstand.