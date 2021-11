Aardbeving met kracht van 3,2 in Groningse Garrelsweer

In het Groningse dorp Garrelsweer in de gemeente Eemsdelta is in de nacht van maandag op dinsdag even voor 01.00 uur een aardbeving geweest met een kracht van 3.2. Volgens het KNMI lag het epicentrum op 3 kilometer diepte. Er zijn geen berichten over schade.

In de afgelopen weken werden in de provincie Groningen diverse aardbevingen gemeld. Vorige week was er een beving in het dorp Westeremden. Ze worden veroorzaakt door de gaswinning in de regio.