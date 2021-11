Amalia geeft inkijkje in haar leven in boek van Claudia De Breij

De prinses geeft in het boek een inkijkje in haar doen en laten. Amalia, die op 7 december jarig is en dan achttien jaar wordt, vertelt over haar toekomstige functie en over haar hobby’s, inkomen, studie en geloof. Ook zegt ze dat ze gek werd van kindermeisjes.

‘Als ik een nare situatie kan voorkomen door diplomatie. Als ik de wereld een heel klein stukje beter heb gemaakt, dan ben ik blij. Ik ben in dienst van mijn land. Ik geef mijn leven aan Nederland’, zegt Amalia al wel. ‘Wat het ook wordt, ik kan sowieso niets doen zonder de toestemming van de regering, zonder de goedkeuring van het land. En dat gaat heel ver, je kan me alle kanten op sturen. Tot een bepaald punt natuurlijk.’

‘Ik was nooit de rebel, heb nooit problemen gemaakt om problemen te maken. Ik vind ruzie sowieso heel irritant. En qua opvoeding van mijn ouders heb ik gewoon het idee dat ze me een doel geven, om mezelf te verbeteren en een goed mens proberen te zijn.’

Wel vindt Amalia dat een relatie ‘privé’ is. De prinses heeft ook nagedacht over de grondwettelijk vereiste toestemming voor een huwelijk. ‘Als het de man is die me steunt, van wie ik houd, met wie ik mijn leven door wil brengen en het parlement geeft geen toestemming, nou, dan moeten we nog maar zien wat ik doe. Ik kan niet kiezen ten koste van mezelf. Dan kan ik ook niet het beste geven voor ons land.’

Claudia de Breij is door het koningspaar en de Rijksvoorlichtingsdienst (RVD) gevraagd het boek te schrijven. Bij de achttiende verjaardag van prinses Beatrix in 1956 en die van prins Willem-Alexander in 1967 verschenen soortgelijke boeken. De Breij noemt haar werk ‘een poging om iedereen die dat wil kennis te laten maken met de jonge vrouw die op een dag koningin van Nederland wordt’.