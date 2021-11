Aangifte tegen testaanbieder om valse vaccinatiebewijzen

‘We streven ernaar om zo veel mogelijk frauduleus uitgegeven vaccinatiebewijzen te blokkeren’, laat een woordvoerder van het ministerie weten. Er is aangifte gedaan bij de politie, die de zaak ‘heel serieus’ neemt. Ook de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) is op de hoogte gesteld.

Mensen die nog een testafspraak hebben staan, worden door de aanbieder zelf geïnformeerd. Zij zullen een nieuwe afspraak moeten maken met een ander bedrijf. Het ministerie verwacht niet dat dit problemen zal geven, ook omdat het op doordeweekse dagen relatief rustig is.

Voor de beschikbare testcapaciteit voorziet het ministerie evenmin problemen nu een aanbieder is weggevallen. Andere partijen zullen naar verwachting graag in dat gat willen springen, aangezien per test wordt afgerekend.

Het ministerie benadrukt dat zowel het genereren als het kopen van een valse QR-code fraude is en dus strafbaar. ‘Je brengt je eigen gezondheid in gevaar en die van anderen om je heen.’ Gezien de huidige besmettingscijfers en de hoge druk op de zorg is dat ‘wel het laatste wat we kunnen gebruiken’.