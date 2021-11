Microsoft viert verjaardag Xbox met multiplayer van Halo Infinite

De multiplayer van Halo Infinite is eerder beschikbaar voor gamers dan verwacht. Microsoft viert daarmee de twintigste verjaardag van zijn eerste Xbox-spelcomputer en ook van de eerste editie van het spel Halo. De multiplayer van Halo Infinite, waarmee spelers tegen en met elkaar kunnen strijden, is gratis te spelen voor iedereen met een Xbox of een pc.

De complete game met de verhaallijn is vanaf 8 december verkrijgbaar. Halo Infinite is het zeventiende spel in de serie van Halo. De eerste versie uit 2001 wordt gezien als een baanbrekend schietspel.