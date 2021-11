Amazon heeft met hotelketen Hilton grote klant voor Amazon Care

Webwinkelconcern Amazon heeft een eerste grote klant voor zijn opkomende bedrijfsonderdeel dat zich richt op medische diensten. Het gaat om de Amerikaanse hotels van hotelconcern Hilton. Met de dienst Amazon Care kunnen gebruikers, werknemers van bedrijven, onder meer videochatten met een arts en in sommige steden zoals Seattle en Washington is een huisbezoek mogelijk.

De grootste webwinkel van de wereld testte Amazon Care in 2019 voor zijn eigen werknemers in Seattle. Sinds deze zomer probeert Amazon het product aan andere bedrijven te slijten.

Hilton had op 31 december vorig jaar wereldwijd ongeveer 141.000 mensen in dienst. Al het Amerikaanse personeel dat is ingeschreven voor een zorgplan bij het bedrijf, krijgt volgend jaar toegang tot Amazon Care. Financiële details van de deal zijn niet bekendgemaakt.

Amazon probeert de laatste jaren uit te breiden naar nieuwe sectoren. Zo nam het concern de Amerikaanse supermarktketen Whole Foods over. Ook lijfde Amazon onlineapotheek PillPack in. Daarmee roerde Amazon zich ook in de zorgsector.