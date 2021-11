Dreigende taal Berlijn en Parijs om Russen aan Oekraïense grens

De regering in Moskou moet zich inhouden en openheid van zaken geven over de troepenopbouw in de grensstreek, eisen Berlijn en Parijs. Ze waarschuwen tegen ‘elke nieuwe poging’ om inbreuk te maken op het gezag van Kiev over zijn grondgebied.

De Duitse en Franse ministers van Buitenlandse Zaken hebben hun Oekraïense collega maandag nog eens verzekerd dat ze ‘pal staan voor de onafhankelijkheid, soevereiniteit en territoriale integriteit’ van zijn land. Ook Charles Michel, de voorzitter van de regeringsleiders van de EU, bezweert dat de band tussen EU en Oekraïne ‘niet zal wankelen’.

Dreiging

Het ‘gevoel van dreiging dat er hangt’ rond Oekraïne is maandag ook besproken door de buitenlandministers van de EU, zegt minister Ben Knapen. De VS, die al langer ‘krachtig waarschuwen’ dat Rusland troepen richting Oekraïne stuurt, hebben daar goede redenen voor, meent EU-buitenlandchef Josep Borrell.

Meerdere EU-landen verdenken Rusland ervan tegelijkertijd te stoken in Belarus, de Westelijke Balkan en in Oekraïne. Dat Belarus bijvoorbeeld probeert duizenden asielzoekers de grens met de EU over te dirigeren, zou mede bedoeld kunnen zijn om de aandacht af te leiden van wat de Russen rond Oekraïne uitspoken.

Knapen wil niet ‘speculeren over wie welke bijdrage levert’. Hij vindt het lot van de asielzoekers op zichzelf ook al te erg om het af te doen als een afleidingsmanoeuvre. Ook Borrell is niet deelgenoot gemaakt van de bedoelingen van het Kremlin en kan daarover niet oordelen. Maar Loekasjenko zou niet doen wat hij doet als hij niet de steun van Rusland had, zegt de hoogste diplomaat van de EU.