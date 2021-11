In hoger beroep 20 jaar cel geëist in zaak Nicky Verstappen

Het Openbaar Ministerie heeft in hoger beroep een celstraf van 20 jaar geëist tegen Jos B. De 59-jarige Limburger wordt verdacht van het doden, misbruiken en ontvoeren van de 11-jarige Nicky Verstappen in 1998.

Het is nog niet duidelijk wanneer het hof in Den Bosch uitspraak doet. De rechtbank in Maastricht veroordeelde B. vorig jaar tot 12,5 jaar cel. Er was toen 15 jaar cel en tbs geëist.

Nicky Verstappen verdween op 10 augustus 1998 van het jeugdkamp op de Brunssummerheide. Een dag later werd zijn lichaam in een nabijgelegen kerstbomenperceel gevonden.