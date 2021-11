Geen officiële nieuwjaarsvieringen in Amsterdam

Het nationale aftelmoment op het Museumplein in Amsterdam op oudejaarsavond gaat niet door. Ook de door de gemeente georganiseerde nieuwjaarsvieringen en vuurwerkshows in de stadsdelen worden geannuleerd. Dat heeft burgemeester Femke Halsema besloten.

Door de snelle stijging van het aantal coronabesmettingen, ziekenhuisopnames en de extra coronamaatregelen zijn de vooruitzichten somber. Omdat het heel onzeker is hoe het verder zal gaan, en we nu al flinke investeringen moeten doen voor deze shows, is het niet verantwoord om door te gaan met de voorbereidingen, aldus de gemeente.