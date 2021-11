Kuipers: blij met coronaregels, hoeveel weerstand er ook is

Ernst Kuipers, voorzitter van het Landelijk Netwerk Acute Zorg (LNAZ), is blij met de nieuwe coronamaatregelen die het kabinet afgelopen weekeinde heeft ingevoerd. Na de vorige inperkingen bleven de aantallen positieve tests te hoog en dat zou ook leiden tot grotere druk op de ziekenhuizen, stelt Kuipers. ‘Dan ben ik blij dat een kabinet ervoor kiest, hoeveel weerstand er ook is en hoe lastig het ook is, om te zeggen: we voelen ons genoodzaakt een volgende set te doen. Er moet iets gebeuren, de aantallen moeten naar beneden.’

Of de maatregelen werken, moet wat hem betreft snel worden geëvalueerd. De conclusie daarover laat hij aan het RIVM en het Outbreak Management Team (OMT).

Over het zogenoemde 2G-beleid laat Kuipers zich niet uit. Dit beleid betekent dat mensen alleen nog ergens zouden worden toegelaten als ze zijn gevaccineerd of genezen van een recente besmetting. Een negatieve coronatest geldt dan niet meer. ‘Besmettingen moeten naar beneden. Dat je bij grotere evenementen mensen checkt in hoeverre ze beschermd zijn, dat vind ik heel verstandig. Of dat nou met 2G of 3G moet.’

Kuipers is bestuurder van het Rotterdamse ziekenhuis Erasmus MC en een van de gezichten van de aanpak van het coronavirus. Hij maakt geen deel uit van het OMT.